В США флешмоб спровоцировал массовое уничтожение винтовок и автоматов
В США флешмоб, запущенный в Facebook, спровоцировал массовое уничтожение винтовок и автоматов. Сведения предоставлены изданием The Daily Dot.
В первом ролике, длящемся шесть минут, мужчина «болгаркой» распиливает винтовку AR-15. Такое же оружие было у подростка, который расстрелял около 17 человек в одной из школ Флориды.
Создатель вирусного видео рассказал, что за 30 лет, прошедших с момента покупки оружия, ни разу никого не убивал, поэтому готов уничтожить опасный предмет. Только так он будет знать, что его «игрушка» не отнимет жизни. Ролик с хэштегом #OneLess за несколько дней просмотрели 20 млн пользователей, многие из которых присоединились к акции.
В первом ролике, длящемся шесть минут, мужчина «болгаркой» распиливает винтовку AR-15. Такое же оружие было у подростка, который расстрелял около 17 человек в одной из школ Флориды.
Создатель вирусного видео рассказал, что за 30 лет, прошедших с момента покупки оружия, ни разу никого не убивал, поэтому готов уничтожить опасный предмет. Только так он будет знать, что его «игрушка» не отнимет жизни. Ролик с хэштегом #OneLess за несколько дней просмотрели 20 млн пользователей, многие из которых присоединились к акции.
Автор: Джанабилова Татьяна П