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exclusive / Криминал

В Ленобласти депутат предстанет перед судом за таран полицейского авто
В суд передали уголовное дело, инициированное против 55-летнего фермера населенного пункта Хотило (Леобласть), который работал депутатом. Сообщается, что на своем тракторе он пытался протаранить полицейское авто. Сведениями поделились в региональном СК РФ.

В Ленобласти депутат предстанет перед судом за таран полицейского авто


Инцидент был зафиксирован в октябре прошедшего года. Сотрудники отдела полиции Сланцевского района задержали двух рабочих. Они не предоставили никаких документов, которые подтверждали их право выполнять свои обязанности на соответствующей территории. Тогда стражи порядка приняли решение об их задержании до выяснения всех обстоятельств административного правонарушения.

Фермер начал защищать своих нанятых сотрудников. Сначала он перегородил автомобилем выезд с территории хозяйства, а потом и вовсе сел в кабину экскаватором и стал таранить служебное авто правоохранителей.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 16:14
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