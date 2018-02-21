Джессика Честейн снимется в новой части фильма «Оно»
Актриса Джессика Честейн из США собирается присоединиться к съемкам новой части киноленты «Оно». Ее пригласили исполнить роль Беверли, боровшейся в первом фильме со злом в облике клоуна.
Создавая продолжение истории, постановщик решил, что не будет отклоняться от сюжета романа Кинга. Поэтому действия развернутся через 27 лет после событий, разворачивающихся в первой части. Герои вернутся в родной город, который расположен в американском штате Мэн. Когда они соберутся, то снова попытаются сразиться с клоуном Пеннивайзом, похищающим детей.
Актерский состав пока окончательно не утвердили. Точно известно только о двух участниках проекта: Джессике Честейн и Билле Скарсгарде. Последний исполнит роль Пеннивайза, как и в первом фильме. Режиссером «Оно 2» станет Андрес Мускетти, работавший над созданием и первой части. Съемки начнутся уже в начале лета.
Создавая продолжение истории, постановщик решил, что не будет отклоняться от сюжета романа Кинга. Поэтому действия развернутся через 27 лет после событий, разворачивающихся в первой части. Герои вернутся в родной город, который расположен в американском штате Мэн. Когда они соберутся, то снова попытаются сразиться с клоуном Пеннивайзом, похищающим детей.
Актерский состав пока окончательно не утвердили. Точно известно только о двух участниках проекта: Джессике Честейн и Билле Скарсгарде. Последний исполнит роль Пеннивайза, как и в первом фильме. Режиссером «Оно 2» станет Андрес Мускетти, работавший над созданием и первой части. Съемки начнутся уже в начале лета.
Автор: Дрокина Татьяна