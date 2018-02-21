Ученые: Древние люди использовали энергию звука для общения с пришельцами
Американские ученые в ходе исследования определили, что древние люди использовали энергию звука для общения с пришельцами. Находка, которая подтолкнула специалистов к такому выводу, была обнаружена на территории современного Мозамбика.
Во время раскопок археологи нашли круговые структуры непонятного происхождения, которые способны генерировать энергию естественным образом через сформированные звуковые волны. Отдельные устройства могли воспроизводить звук, мощностью 380 децибел. При этом смертельным считается уровень шума в 200 децибел, а в 120 оценивают шумную улицу. Кроме того, левитация оказалась достаточно сильной.
Ученые еще не знают, каким образом древние люди использовали устройства для общения с пришельцами, учитывая смертельную мощность звука.
Во время раскопок археологи нашли круговые структуры непонятного происхождения, которые способны генерировать энергию естественным образом через сформированные звуковые волны. Отдельные устройства могли воспроизводить звук, мощностью 380 децибел. При этом смертельным считается уровень шума в 200 децибел, а в 120 оценивают шумную улицу. Кроме того, левитация оказалась достаточно сильной.
Ученые еще не знают, каким образом древние люди использовали устройства для общения с пришельцами, учитывая смертельную мощность звука.
Автор: Сергей Сидорин