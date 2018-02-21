Юлия Ковальчук спровоцировала слухи о пластике
Юлия Ковальчук показала фанатам утреннее фото без макияжа и спровоцировала слухи о пластике. Соответствующий пост певица разместила в своей Instagram-ленте.
Селфи Ковальчук сделала, лежа на диване. Волосы молодой мамы растрепаны, губы припухли, наблюдается отечность на лице. В комментарии артистка написала, что делала снимок утром, поэтому воздержалась от нанесения макияжа.
Некоторые пользователи отметили индивидуальность звезды и попросили рассказать об ухаживающих средства, имеющихся у Ковальчук. Хейтеры с первого взгляда на снимок обвинили певицу в обмане, приписав ей поход к косметологу или пластическому хирургу для изменения контура губ.
Ранее Ковальчук рассказала о ежедневной рутине.
Селфи Ковальчук сделала, лежа на диване. Волосы молодой мамы растрепаны, губы припухли, наблюдается отечность на лице. В комментарии артистка написала, что делала снимок утром, поэтому воздержалась от нанесения макияжа.
Некоторые пользователи отметили индивидуальность звезды и попросили рассказать об ухаживающих средства, имеющихся у Ковальчук. Хейтеры с первого взгляда на снимок обвинили певицу в обмане, приписав ей поход к косметологу или пластическому хирургу для изменения контура губ.
Ранее Ковальчук рассказала о ежедневной рутине.
Автор: Джанабилова Татьяна П