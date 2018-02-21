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Эксперимент по имитации полета на Марс прервали из-за проблем со здоровьем участника
Эксперимент по имитации полета на Красную планету, стартовавший 16 февраля, в пятницу, на Гавайях, прервали из-за проблем, возникших со здоровьем у одного его участника. Все четверо добровольцев, которые согласились на 8-месячное заточение в комплексе на склоне вулкана Мауна-Лоа, были эвакуированы оттуда до конца расследования.

Эксперимент по имитации полета на Марс прервали из-за проблем со здоровьем участника


Эксперимент возобновится лишь тогда, когда комплекс проинспектируют и закончится расследование. Отмечается, что проект разработали сотрудники Гавайского университета при поддержке NASA. Агентство выделило на это миллион долларов.

Официальный представитель университета сообщил, что на пятые сутки эксперимента «одного из участников по медицинским причинам доставили в госпиталь Хило, где несколько часов шло обследование. Потом его выписали оттуда».

Имя человека и причины, по которым он обратился за помощью, не разглашаются. Это возможно лишь с согласия пациента. Представитель университета также добавил, что не знает, когда именно участники (пара мужчин и женщин) смогут возвратиться к месту изоляции. «Подобное произошло первый раз», – отметил он.

Это шестой эксперимент, проводимый на Гавайях для подготовки полета на Марс. Американское космическое ведомство хочет организовать путешествие людей на планету в середине 2030 годов. Ученые изучают психологические и медицинские проблемы, которые могут возникнуть у экипажа, надолго отправляющегося в космос.

Автор: Дрокина Татьяна
Вчера, 18:12
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