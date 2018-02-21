Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.81 USD 56.65
Курс валют на 22.02.2018
exclusive / Происшествия

Зарезавшего шестнадцатилетнюю девушку жителя Башкирии ждет суд
Уголовное дело, заведенное на жителя Башкирии, подозреваемого в жестоком убийстве своей шестнадцатилетней подруги, передано в суд. Двадцатилетний житель села Мишкино напал на девушку с ножом и нанес ей 25 ударов ножом. Обвиняемый признал свою вину полностью, а также сделал заявление, что раскаивается в содеянном.

Зарезавшего шестнадцатилетнюю девушку жителя Башкирии ждет суд


Убийство было совершено в башкирском селе Мишкино в дневное время 17 марта 2017 года. Двадцатилетний парень подкараулил свою бывшую возлюбленную на улице и, набросившись на нее в порыве ревности с ножом, стал наносить беспорядочные удары. Мимо проходила местная жительница, попытавшаяся отбить жертву, нанося нападавшему удары сумочкой и ногами, но мужчина грубо отшвырнул ее в сторону и пригрозил, что зарежет. Убийца нанес 25 ножевых ранений в голову, грудь и плечо девушки, затем сел в автомобиль и уехал.

Пострадавшую доставили в больницу, но медики не смогли спасти ее жизнь. Благодаря подробным описаниям свидетелей, вскоре подозреваемый был задержан в лесополосе полицейскими. На его теле обнаружили резаные раны, которые он сам себе нанес ножом. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Дело передано в суд.

Автор: Артемов Сергей
Вчера, 14:55
Читайте также
«Ингосстрах» открыла продажу полисов КАСКО через
В шотландском Абердиншире откроют отель с пивом в
Лебедев обвинил Дурова в отсутствии чувства
Екатеринбуржец отсудил 144 тыс. рублей за
Правительство Китая попросило граждан
Россия сняла запрет на импорт мяса птицы и яиц из
СМИ: Россиянам разрешат пройти под своим флагом
Американский священник назвал селфи грехом
Жителей Алтайского края просят оставаться дома
Эксперты назвали народные приметы о солнечном гало
В МЧС предупредили воронежцев об аномальных
В Индонезии подросток «снес» 18 яиц за два года
Добавление комментария
Последние новости
22.02, 03:30 Голосовой помощник Cortana на Android получил новые
22.02, 03:00 Появилась первая информация о российской версии нового
22.02, 02:30 Маникюр Кайли Дженнер шокировал её подписчиков в
22.02, 02:00 «Ингосстрах» открыла продажу полисов КАСКО через интернет
22.02, 01:30 Меган Фокс рассказала суровую правду о Голливуде
22.02, 01:00 SpaceX перенесла запуск испанского спутника из-за
22.02, 00:30 В шотландском Абердиншире откроют отель с пивом в кранах
22.02, 00:00 В Instagram Direct появится функция самоудаления фото и
21.02, 23:45 Лебедев обвинил Дурова в отсутствии чувства прекрасного
21.02, 23:30 Екатеринбуржец отсудил 144 тыс. рублей за вздувшийся
21.02, 23:15 Против супруги Аршавина завели дело в Казахстане по
21.02, 23:00 ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в январе возглавил
21.02, 22:43 Психолог Дмитрия Марьянова рассказала о его личном
21.02, 22:43 Звезду "Маргоши" Марию Берсневу не узнали без макияжа
21.02, 22:30 Правительство Китая попросило граждан воздержаться от
21.02, 22:15 Россия сняла запрет на импорт мяса птицы и яиц из США и
21.02, 22:00 СМИ: Россиянам разрешат пройти под своим флагом на
21.02, 21:42 Дроп-тест флагманов iPhone X и Samsung Galaxy S8 попал
21.02, 21:30 Американский священник назвал селфи грехом
21.02, 21:30 Жителей Алтайского края просят оставаться дома из-за