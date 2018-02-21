Зарезавшего шестнадцатилетнюю девушку жителя Башкирии ждет суд
Уголовное дело, заведенное на жителя Башкирии, подозреваемого в жестоком убийстве своей шестнадцатилетней подруги, передано в суд. Двадцатилетний житель села Мишкино напал на девушку с ножом и нанес ей 25 ударов ножом. Обвиняемый признал свою вину полностью, а также сделал заявление, что раскаивается в содеянном.
Убийство было совершено в башкирском селе Мишкино в дневное время 17 марта 2017 года. Двадцатилетний парень подкараулил свою бывшую возлюбленную на улице и, набросившись на нее в порыве ревности с ножом, стал наносить беспорядочные удары. Мимо проходила местная жительница, попытавшаяся отбить жертву, нанося нападавшему удары сумочкой и ногами, но мужчина грубо отшвырнул ее в сторону и пригрозил, что зарежет. Убийца нанес 25 ножевых ранений в голову, грудь и плечо девушки, затем сел в автомобиль и уехал.
Пострадавшую доставили в больницу, но медики не смогли спасти ее жизнь. Благодаря подробным описаниям свидетелей, вскоре подозреваемый был задержан в лесополосе полицейскими. На его теле обнаружили резаные раны, которые он сам себе нанес ножом. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Дело передано в суд.
Убийство было совершено в башкирском селе Мишкино в дневное время 17 марта 2017 года. Двадцатилетний парень подкараулил свою бывшую возлюбленную на улице и, набросившись на нее в порыве ревности с ножом, стал наносить беспорядочные удары. Мимо проходила местная жительница, попытавшаяся отбить жертву, нанося нападавшему удары сумочкой и ногами, но мужчина грубо отшвырнул ее в сторону и пригрозил, что зарежет. Убийца нанес 25 ножевых ранений в голову, грудь и плечо девушки, затем сел в автомобиль и уехал.
Пострадавшую доставили в больницу, но медики не смогли спасти ее жизнь. Благодаря подробным описаниям свидетелей, вскоре подозреваемый был задержан в лесополосе полицейскими. На его теле обнаружили резаные раны, которые он сам себе нанес ножом. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Дело передано в суд.
Автор: Артемов Сергей