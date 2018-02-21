В Subaru считают российское дизтопливо низкокачественным
Сотрудники японской компании Subaru считают, что топливо, производимое в России, является некачественным. В связи с этим в РФ пока не будут поставляться автомобили, осуществляющие работу на базе дизельного двигателя.
Об этом компания сообщила еще два года назад. В новом интервью глава автомобильного производителя Есики Кишимото подтвердил, что соответствующее решение остается в силе.
«Мы не будем привозить сюда свой дизель. Мы считаем, что в целом качестве дизтоплива в РФ не является высоким», - добавил руководитель.
Отмечается, что на рынке Европы представлены дизельные модели от Subaru. Например, существует возможность приобрести Forester с 2-литровым силовым агрегатом под капотом, способным генерировать 147 л.с. Он осуществляет работу в паре с механической КПП или же вариатором.
По словам экспертов, другие марки топового сегмента успешно продаются на территории РФ. Высокая доля машин с дизельными двигателями присутствует в линейках Volvo, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, BMW.
Об этом компания сообщила еще два года назад. В новом интервью глава автомобильного производителя Есики Кишимото подтвердил, что соответствующее решение остается в силе.
«Мы не будем привозить сюда свой дизель. Мы считаем, что в целом качестве дизтоплива в РФ не является высоким», - добавил руководитель.
Отмечается, что на рынке Европы представлены дизельные модели от Subaru. Например, существует возможность приобрести Forester с 2-литровым силовым агрегатом под капотом, способным генерировать 147 л.с. Он осуществляет работу в паре с механической КПП или же вариатором.
По словам экспертов, другие марки топового сегмента успешно продаются на территории РФ. Высокая доля машин с дизельными двигателями присутствует в линейках Volvo, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover, BMW.
Автор: Валерия Орлова