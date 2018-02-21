В Индонезии подросток «снес» 18 яиц за два года
В Индонезии подросток, обладающий умениями курицы, «снес» 18 яиц за два года. 20 февраля юноша с сильными болями попал в больницу провинции Кабупатен Гова и привлек внимание издания Asian Correspondent.
Отец мальчика рассказал, что доставил сына в больницу с жуткими болями. Врачи сделали рентген, а потом провели какую-то медицинскую процедуру, достав целые яйца из анального отверстия пациента. Подобное подросток переживает не первый раз.
Уникальный ребенок и его отец уверены, что подросток обладает сверхспособностью. Эксперты не верят в подобную аномалию и списывают все на желание прославиться, собственноручно вставляя яйца в анальное отверстие. Анализ яиц показал, что они снесены обычной курицей.
Отец мальчика рассказал, что доставил сына в больницу с жуткими болями. Врачи сделали рентген, а потом провели какую-то медицинскую процедуру, достав целые яйца из анального отверстия пациента. Подобное подросток переживает не первый раз.
Уникальный ребенок и его отец уверены, что подросток обладает сверхспособностью. Эксперты не верят в подобную аномалию и списывают все на желание прославиться, собственноручно вставляя яйца в анальное отверстие. Анализ яиц показал, что они снесены обычной курицей.
Автор: Джанабилова Татьяна П