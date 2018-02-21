Лавров: Закон о реинтеграции поощряет применение силы в Донбассе
Сергей Лавров, глава МИД РФ, оценил закон, предполагающий реинтеграцию Донбасса. Ранее его подписал украинский президент Петр Порошенко. По словам Лаврова, этот документ поощряет применение силы в регионе.
Такое заявление руководитель российского внешнеполитического ведомства сделал в ходе пресс-конференции с Карлом Эрьявецем, министром иностранных дел. Глава МИДа РФ выразил надежду, что руководство западных стран, в частности, Франции и Германии, осознают, что последние действия, осуществляемые украинскими властями, уходят в сторону от выполнения договоренностей, принятых в Минске.
«Имеется ввиду закон о реинтеграции Донбасса, допускающий и даже поощряющий применение силы в регионе, чтобы восстановить территориальную целостность. Считаем это недопустимым», - заявил Лавров.
Петр Порошенко после подписания соответствующего документа поручил сотрудникам Минобороны изменить формат проводимой на территории АТО силовой операции.
Такое заявление руководитель российского внешнеполитического ведомства сделал в ходе пресс-конференции с Карлом Эрьявецем, министром иностранных дел. Глава МИДа РФ выразил надежду, что руководство западных стран, в частности, Франции и Германии, осознают, что последние действия, осуществляемые украинскими властями, уходят в сторону от выполнения договоренностей, принятых в Минске.
«Имеется ввиду закон о реинтеграции Донбасса, допускающий и даже поощряющий применение силы в регионе, чтобы восстановить территориальную целостность. Считаем это недопустимым», - заявил Лавров.
Петр Порошенко после подписания соответствующего документа поручил сотрудникам Минобороны изменить формат проводимой на территории АТО силовой операции.
Автор: Валерия Орлова