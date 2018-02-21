Кирилл Терешин трансформируется в девушку с "руками-базуками"
Кирилл Терешин снова шокировал общественность, теперь он трансформируется в девушку с "руками-базуками". Соответствующий пост появился в микроблоге Instagram.
Кирилл Базука не остановился на синтоле и продолжил трансформацию. На новом фото фрик предстал перед фанатами в образе женщины с макияжем и париком. Пользователи довольно давно обсуждают ориентацию Терешина, но теперь в его нетрадиционное ориентации не сомневается никто.
«Синтоловый качок» часто появляется на публике с косметикой и наращивает ногти. Оказалось, это все не спроста, и молодой человек давно мечтает стать женщиной. Фанаты отметили, что из Терешина выйдет симпатичная дама.
Ранее Терешин пригласил на свидание Ляйсан Утяшеву.
Кирилл Базука не остановился на синтоле и продолжил трансформацию. На новом фото фрик предстал перед фанатами в образе женщины с макияжем и париком. Пользователи довольно давно обсуждают ориентацию Терешина, но теперь в его нетрадиционное ориентации не сомневается никто.
«Синтоловый качок» часто появляется на публике с косметикой и наращивает ногти. Оказалось, это все не спроста, и молодой человек давно мечтает стать женщиной. Фанаты отметили, что из Терешина выйдет симпатичная дама.
Ранее Терешин пригласил на свидание Ляйсан Утяшеву.
Автор: Джанабилова Татьяна П