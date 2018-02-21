В Крыму объявили экстренное предупреждение из-за ожидающегося сильного ветра
В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с сильным ветром, порывы которого порой могут достигать 20 метров в секунду. По словам сотрудников регионального МЧС, оно будет действовать 22-23 февраля. В частности, ожидается северо-восточный ветер.
В связи с этим спасатели обращаются к местным жителям и гостям полуострова и просят соблюдать правила безопасности при такой погоде. Они рекомендуют плотно закрывать двери и окна домов, при нахождении на улице следует обращать внимание на линии электропередач, провода контактных сетей электротранспорта, слабо закрепленные рекламные конструкции и ветки деревьев.
Что касается Керченской паромной переправы, то пока она осуществляет работу в штатном режиме. Об этом сообщили сотрудники ООО «Морская дирекция». К слову, переправа представляет собой основную транспортную артерию, которая связывает Крым и материковую часть России. По ней Керченский пролив преодолевают пассажирские авто и грузовые транспортные средства. Работа переправы зависит от различных метеорологических условий: волнения моря, скорости ветра, тумана.
В связи с этим спасатели обращаются к местным жителям и гостям полуострова и просят соблюдать правила безопасности при такой погоде. Они рекомендуют плотно закрывать двери и окна домов, при нахождении на улице следует обращать внимание на линии электропередач, провода контактных сетей электротранспорта, слабо закрепленные рекламные конструкции и ветки деревьев.
Что касается Керченской паромной переправы, то пока она осуществляет работу в штатном режиме. Об этом сообщили сотрудники ООО «Морская дирекция». К слову, переправа представляет собой основную транспортную артерию, которая связывает Крым и материковую часть России. По ней Керченский пролив преодолевают пассажирские авто и грузовые транспортные средства. Работа переправы зависит от различных метеорологических условий: волнения моря, скорости ветра, тумана.
Автор: Валерия Орлова