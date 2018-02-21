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В Австралии ученые обнаружили самых страшных в мире рыб
Ученые из Государственного объединения научных и прикладных исследований Австралии (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) в ходе экспедиции обнаружили самых страшных в мире рыб. Во время исследования биологи выловили на глубине 5 километров более 42 тысяч особей, часть из которых неизвестна науке.

В Австралии ученые обнаружили самых страшных в мире рыб


В числе улова значится знаменитая рыба-капля, которую члены общества охраны уродливых животных считают своим символом. Именное ее в 2013 году назвали самым страшным существом в мире.

Также исследователи нашли бразильских светящихся акул, которые имеют небольшие размеры. Своими острыми как бритва зубами они способны вырывать мясо даже из тел китов. Кроме того, улов состоял из ящероголовых рыб, имеющих приплюснутые черепа, рыбы-треноги, передвигающуюся на трех плавниках по дну океана, а также «безликой» рыбы.

Благодаря изучению глубоководных существ ученые лучше понимают особенности жизни в условиях холода, повышенного давления и нехватки пищи. Для того, чтобы смягчить давление, многие представители глубоководных видов имеют желеобразное или мягкое тело. Многие из них имеют небольшие размеры и не двигаются во время охоты, а ждут, когда жертвы сама приплывет к ним.

Автор: Сергей Сидорин
Вчера, 19:33
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