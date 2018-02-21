К 2025 году в России ежегодно будут выпускать по 2,5 млн авто
В России к 2025 году планируется ежегодно выпускать 2,5 млн автомобилей. В Минпромторге предоставили прогноз по развитию отрасли до середины следующего десятилетия. За 2017 год производство авто показало прирост на 20%. Суммарно с конвейеров выпустили 1,4 млн единиц транспорта.
При сохранении темпов развития достичь показателя в 2,5 млн авто к обозначенному сроку будет реально, уверены эксперты. Показатели продаж за прошлый год выросли на 12%. Как показывал прогноз Минпромторга, рост ожидался на 3%. Теперь ведомство предоставляет более оптимистичные данные. Причиной этого стало увеличение продаж, а также пуск нескольких инвестпроектов с участием иностранных производителей.
BMW построит завод в Калининградской области, а бренд Damler летом 2017-го начал сооружения предприятия на территории Подмосковья. Перед кризисом 2013 года Минпромторг ожидал повышение ежегодного выпуска авто до 3 млн единиц к 2020 году.
При сохранении темпов развития достичь показателя в 2,5 млн авто к обозначенному сроку будет реально, уверены эксперты. Показатели продаж за прошлый год выросли на 12%. Как показывал прогноз Минпромторга, рост ожидался на 3%. Теперь ведомство предоставляет более оптимистичные данные. Причиной этого стало увеличение продаж, а также пуск нескольких инвестпроектов с участием иностранных производителей.
BMW построит завод в Калининградской области, а бренд Damler летом 2017-го начал сооружения предприятия на территории Подмосковья. Перед кризисом 2013 года Минпромторг ожидал повышение ежегодного выпуска авто до 3 млн единиц к 2020 году.
Автор: Валерий Антонов