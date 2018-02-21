Громов: Лопырева изменилась до неузнаваемости благодаря пластике и стилистам
Невеста Николая Баскова Викторий Лопырева изменилась до неузнаваемости благодаря пластике и стилистам. Соответствующее заявление сделал эксперт Руслан Громов, изучивший снимки ростовской модели, сделанные в 16-летнем возрасте.
Громов считает, что в подростковом возрасте Лопырева не обладала выдающейся модельной внешностью и смахивала на певицу Натали. На фото виден другой овал лица и небольшая горбинка на носу, исчезнувшая в более взрослом возрасте.
Эксперт уверен, что Лопырева придала объем губам при помощи филлеров и сделала ринопластику. Скорее всего, пластические хирурги поработали и над отложениями в области щек (комки Биша) и обкололи проблемные места ботексом, чтобы блокировать появление морщин.
Ранее Лопырева заявила о желании размножаться.
Громов считает, что в подростковом возрасте Лопырева не обладала выдающейся модельной внешностью и смахивала на певицу Натали. На фото виден другой овал лица и небольшая горбинка на носу, исчезнувшая в более взрослом возрасте.
Эксперт уверен, что Лопырева придала объем губам при помощи филлеров и сделала ринопластику. Скорее всего, пластические хирурги поработали и над отложениями в области щек (комки Биша) и обкололи проблемные места ботексом, чтобы блокировать появление морщин.
Ранее Лопырева заявила о желании размножаться.
Автор: Джанабилова Татьяна П