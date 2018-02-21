Ученые признали алкоголь основной причиной слабоумия
Ученые считают, что неумеренное употребление алкоголя основной причиной развития слабоумия. Результаты исследования обнародованы на страницах журнала The Lancet Public Health.
В ходе проведения научной работы специалисты проанализировали 57 тысяч случаев наступления ранней деменции среди жителей Франции до 65 лет. Установлено, что 57% из них связаны с чрезмерным употреблением спиртных напитков. В частности, мужчины в день выпивали более 60 грамм чистого спирта, а женщины – более 40 грамм. Большинство людей с деменцией относились к женскому полу. Что касается развития раннего слабоумия, то ему чаще подвергаются мужчины.
Ученые напоминают, что алкоголизм приводит и к другим негативным явлениям - повышенному давлению, диабету, депрессии, табакокурению. Исследователи выразили надежду, что результаты их научной работы будут способствовать проведению более тщательной работы с людьми, зависимыми от спиртных напитков, с целью предотвращения наступления деменции.
В ходе проведения научной работы специалисты проанализировали 57 тысяч случаев наступления ранней деменции среди жителей Франции до 65 лет. Установлено, что 57% из них связаны с чрезмерным употреблением спиртных напитков. В частности, мужчины в день выпивали более 60 грамм чистого спирта, а женщины – более 40 грамм. Большинство людей с деменцией относились к женскому полу. Что касается развития раннего слабоумия, то ему чаще подвергаются мужчины.
Ученые напоминают, что алкоголизм приводит и к другим негативным явлениям - повышенному давлению, диабету, депрессии, табакокурению. Исследователи выразили надежду, что результаты их научной работы будут способствовать проведению более тщательной работы с людьми, зависимыми от спиртных напитков, с целью предотвращения наступления деменции.
Автор: Валерия Орлова