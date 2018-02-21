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Ученые признали алкоголь основной причиной слабоумия
Ученые считают, что неумеренное употребление алкоголя основной причиной развития слабоумия. Результаты исследования обнародованы на страницах журнала The Lancet Public Health.

Ученые признали алкоголь основной причиной слабоумия


В ходе проведения научной работы специалисты проанализировали 57 тысяч случаев наступления ранней деменции среди жителей Франции до 65 лет. Установлено, что 57% из них связаны с чрезмерным употреблением спиртных напитков. В частности, мужчины в день выпивали более 60 грамм чистого спирта, а женщины – более 40 грамм. Большинство людей с деменцией относились к женскому полу. Что касается развития раннего слабоумия, то ему чаще подвергаются мужчины.

Ученые напоминают, что алкоголизм приводит и к другим негативным явлениям - повышенному давлению, диабету, депрессии, табакокурению. Исследователи выразили надежду, что результаты их научной работы будут способствовать проведению более тщательной работы с людьми, зависимыми от спиртных напитков, с целью предотвращения наступления деменции.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 20:09
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