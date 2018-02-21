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Полина Гагарина чуть не утонула в Атлантическом океане во время съемок клипа
Полина Гагарина со съемочной группой и семьей находится в Португалии, где, по ее комментариям в Instagram, снимает некое "секретное видео". В процессе съемок артистка позировала у воды и едва не утонула в Атлантическом океане, сбитая с ног внезапно нахлынувшей волной.

Полина Гагарина чуть не утонула в Атлантическом океане во время съемок клипа


Об этом происшествии, едва не ставшем роковым, Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram. По словам певицы, во время съемок в Португалии они оказались на очень живописном океанском пляже. От прекрасных пейзажей у всех кругом пошла голова, и вся съемочная группа немедленно принялась фотографировать эту красоту. Полина Гагарина, нарядившись в "фэшн юбчонку", приготовилась к началу фотосессии, принимая "коронные позы" на фоне океана. Далее она успела почувствовать что-то холодное, юбка стала очень тяжелой, раздались крики и воды Атлантического океана накрыли ее с головой. На помощь певице пришел ее супруг, который крепко держал ее за руку, помогая выбраться из водоворота воды.

"Мой муж - настоящий супермен (не зря стоит в планке каждый день), он меня спас!!! В общем, мы искупались в Атлантике в феврале, - так прокомментировала произошедшее Полина Гагарина. - Круто же, но с другой стороны было жутковато! Как подумаем, что могла бы быть совсем другая история!"

Недавно размещенная в Instagram фотография с рассказом про коварную Атлантику успела набрать уже более 60 тысяч лайков. Подписчики радуются благополучному завершению приключения Полины Гагариной, подчеркивая, что очень хорошо и важно, когда настоящий мужчина находится рядом и готов прийти на помощь любимой.

Автор: Артемов Сергей
Вчера, 20:16
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