Полина Гагарина чуть не утонула в Атлантическом океане во время съемок клипа

Об этом происшествии, едва не ставшем роковым, Полина Гагарина рассказала своим подписчикам в Instagram. По словам певицы, во время съемок в Португалии они оказались на очень живописном океанском пляже. От прекрасных пейзажей у всех кругом пошла голова, и вся съемочная группа немедленно принялась фотографировать эту красоту. Полина Гагарина, нарядившись в "фэшн юбчонку", приготовилась к началу фотосессии, принимая "коронные позы" на фоне океана. Далее она успела почувствовать что-то холодное, юбка стала очень тяжелой, раздались крики и воды Атлантического океана накрыли ее с головой. На помощь певице пришел ее супруг, который крепко держал ее за руку, помогая выбраться из водоворота воды."Мой муж - настоящий супермен (не зря стоит в планке каждый день), он меня спас!!! В общем, мы искупались в Атлантике в феврале, - так прокомментировала произошедшее Полина Гагарина. - Круто же, но с другой стороны было жутковато! Как подумаем, что могла бы быть совсем другая история!"Недавно размещенная в Instagram фотография с рассказом про коварную Атлантику успела набрать уже более 60 тысяч лайков. Подписчики радуются благополучному завершению приключения Полины Гагариной, подчеркивая, что очень хорошо и важно, когда настоящий мужчина находится рядом и готов прийти на помощь любимой.