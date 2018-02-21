Tesla Model S в Европе оказался популярнее седанов Mercedes-Benz и BMW
В Европе Tesla Model S стал популярнее седанов Mercedes-Benz, Audi, BMW. Американский производитель в течение минувшего года обошел немецкую тройку по реализации флагманских моделей — S-Class, A8, 7 Series.
По итогам 2017 года объем реализации Model S увеличились на 30%, дойдя до отметки в 16,13 тысячи экземпляров. В соответствии с данными британского бизнес-аналитика JATO, Mercedes-Benz S-Class удалось реализовать тиражом в 13,36 тысячи авто, показав увеличение на 3%, а BMW 7 Series — 11,73 тысячи авто (-13%).
В соответствии со словами аналитиков, факт лидерства производителя электрокаров указывает на изменения тенденций на рынке. В скором времени спрос на авто с ДВС может существенно упасть.
По итогам 2017 года объем реализации Model S увеличились на 30%, дойдя до отметки в 16,13 тысячи экземпляров. В соответствии с данными британского бизнес-аналитика JATO, Mercedes-Benz S-Class удалось реализовать тиражом в 13,36 тысячи авто, показав увеличение на 3%, а BMW 7 Series — 11,73 тысячи авто (-13%).
В соответствии со словами аналитиков, факт лидерства производителя электрокаров указывает на изменения тенденций на рынке. В скором времени спрос на авто с ДВС может существенно упасть.
Автор: Валерий Антонов