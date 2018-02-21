Electronic Arts: В Battlefield 1 наступил «Апокалипсис»
В игре Battlefield 1 наступил долгожданный «Апокалипсис» (Apocalypse), пережить который могут пользователи Xbox One, PS4, PC. О выходе последнего, четвертого обновления рассказали представители студий Electronic Arts и DICE.
С выходом обновления в Battlefield 1 появились пять новых карт – «Лезвие бритвы», «Лондон вызывает», «Сомма», «Капоретто», «Пашендейл». Первые две поддерживают «Воздушный режим» с боями на самолетах ВВС Британии и Германии. Шутер пополнился жетонами, специализациями, служебными миссиями, званиями, оружием, техникой.
Для любителей более жестких сражений доступен режим «Слабости». При включении навыка «Смертный» игрок теряет 500 очков после каждого воскрешения, в «Параноике» персонаж все время передвигается в противогазе.
Ранее сообщалось о выходе новой части Battlefield.
С выходом обновления в Battlefield 1 появились пять новых карт – «Лезвие бритвы», «Лондон вызывает», «Сомма», «Капоретто», «Пашендейл». Первые две поддерживают «Воздушный режим» с боями на самолетах ВВС Британии и Германии. Шутер пополнился жетонами, специализациями, служебными миссиями, званиями, оружием, техникой.
Для любителей более жестких сражений доступен режим «Слабости». При включении навыка «Смертный» игрок теряет 500 очков после каждого воскрешения, в «Параноике» персонаж все время передвигается в противогазе.
Ранее сообщалось о выходе новой части Battlefield.
Автор: Джанабилова Татьяна П