Ученые: Возраст отца может повлиять на продолжительность жизни потомства
Ученые, работающие на базе Центра нейродегенеративных заболеваний Германии, установили существование зависимости между здоровьем и продолжительностью жизни детей от возраста отцов. Соответствующие сведения удалось получить после проведения эксперимента, объектом которого выступили лабораторные мыши.
Потомство пожилых грызунов обладало гораздо меньшей продолжительностью жизни, чем дети более молодых самцов. Кроме этого, оно проявляло несколько гистопатологического признаков старения. Сперма старых самцов и ткани их потомства имели общие эпигенетические изменения.
По словам исследователей, в западных странах средний возраст родителей постоянно растет. Если же существует опасность для здоровья малыша в случае поздней беременности, о влиянии возраста отца мало что известно.
Ученые обнаружили, что параметры, свидетельствующие о старении организма, были замечены в большинстве случаев у 19-месячных мышей, родившихся от старых отцов. В частности, они старели быстрее, чем другая группа подопытных.
Потомство пожилых грызунов обладало гораздо меньшей продолжительностью жизни, чем дети более молодых самцов. Кроме этого, оно проявляло несколько гистопатологического признаков старения. Сперма старых самцов и ткани их потомства имели общие эпигенетические изменения.
По словам исследователей, в западных странах средний возраст родителей постоянно растет. Если же существует опасность для здоровья малыша в случае поздней беременности, о влиянии возраста отца мало что известно.
Ученые обнаружили, что параметры, свидетельствующие о старении организма, были замечены в большинстве случаев у 19-месячных мышей, родившихся от старых отцов. В частности, они старели быстрее, чем другая группа подопытных.
Автор: Валерия Орлова