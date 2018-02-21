В Тюмени местному жителю грозит 6 лет тюрьмы за кражу пластинок The Beatles
В прокуратуре сообщили, что в Тюмени местному жителю грозит 6 лет тюрьмы за кражу пластинок The Beatlesиз дачных домов. Найти украденные диски и вернуть их владельцам правоохранителям не удалось.
Подозреваемый ограбил несколько домов в садовых товариществах «Сибиряк», «Елочка», «Урожайный», «Росинка» и других. В общей сложности он совершил около 20 краж на общую сумму 140 тысяч рублей. Часть вещей удалось вернуть владельцам, а пластинки найти так и не удалось. Выяснилось, что похищенное он сдавал в «комиссионку» или продавал на рынке.
Ему предъявлено обвинение в кражах и покушениях на кражу.
Подозреваемый ограбил несколько домов в садовых товариществах «Сибиряк», «Елочка», «Урожайный», «Росинка» и других. В общей сложности он совершил около 20 краж на общую сумму 140 тысяч рублей. Часть вещей удалось вернуть владельцам, а пластинки найти так и не удалось. Выяснилось, что похищенное он сдавал в «комиссионку» или продавал на рынке.
Ему предъявлено обвинение в кражах и покушениях на кражу.
Автор: Сергей Сидорин