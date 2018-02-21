Peugeot представила новый универсал повышенной вместимости Rifter
Peugeot показала новый универсал увеличенной вместимости. Новинка поставляется на рынок под названием Rifter. Компания-производитель представила в Сети ряд снимков, на которых показаны особенности авто и раскрыта часть его характеристик.
Официальный дебют Peugeot Rifter пройдет в марте во время автовыставки в Женеве. Новая модель будет создаваться на базе платформы EMP2 от французского концерна, поэтому войдет в состав линейки моделей Opel Combo и Citroen Berlingo. Комплектация моделей будет похожа, тогда как автомобиль представят в модификациях на 5 и 7 мест. Вдобавок, покупателям предложат не только стандартный вариант кузова длиной 4,4 м, но и удлиненный — 4,7 м.
Продажи Peugeot Rifter стартуют в сентябре 2018-го года. Модель появится сразу с несколькими вариантами двигателей. Помимо бензинового объемом 1,2 л на 110 либо 130 л.с. и дизельным агрегатами на 1,5 л с разной форсировкой и производительностью на 75, 100, 130 «лошадей». Агрегаты станут работать в паре с механической трансмиссией на 5 и 6 ступеней. В качестве альтернативы будет доступна 8-секционная АКПП.
Официальный дебют Peugeot Rifter пройдет в марте во время автовыставки в Женеве. Новая модель будет создаваться на базе платформы EMP2 от французского концерна, поэтому войдет в состав линейки моделей Opel Combo и Citroen Berlingo. Комплектация моделей будет похожа, тогда как автомобиль представят в модификациях на 5 и 7 мест. Вдобавок, покупателям предложат не только стандартный вариант кузова длиной 4,4 м, но и удлиненный — 4,7 м.
Продажи Peugeot Rifter стартуют в сентябре 2018-го года. Модель появится сразу с несколькими вариантами двигателей. Помимо бензинового объемом 1,2 л на 110 либо 130 л.с. и дизельным агрегатами на 1,5 л с разной форсировкой и производительностью на 75, 100, 130 «лошадей». Агрегаты станут работать в паре с механической трансмиссией на 5 и 6 ступеней. В качестве альтернативы будет доступна 8-секционная АКПП.
Автор: Валерий Антонов