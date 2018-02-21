Ученые выяснят происхождение углекислого газа в реках Сибири
Ученым, осуществляющие работу на базе Томского государственного университета, предстоит выяснить причину высоких показателей присутствия в малых реках Сибири растворенного углекислого газа. Это впоследствии поможет спрогнозировать глобальные последствия эмиссии вещества с поверхности водоемов в земную атмосферу. Такие сведения опубликованы на официальном сайте ВУЗа.
Сотрудники лаборатории уже взяли пробу на отрезке, равном 1,5 тысячи километров. Предварительный анализ показал, что малые притоки рек содержат в 10-30 раз больше метана и углекислого газа, чем более крупные. Также в водных объектах зафиксировано активное разложение органического вещества. Так как концентрация СО2 растет, увеличивается и его эмиссия в атмосферу.
Ученые заявляют, что результаты соответствующей научной работы будут иметь очень важное практическое значение. Они помогут специалистам понять, как формируются заморные явления в водоемах бассейна Оби.
Сотрудники лаборатории уже взяли пробу на отрезке, равном 1,5 тысячи километров. Предварительный анализ показал, что малые притоки рек содержат в 10-30 раз больше метана и углекислого газа, чем более крупные. Также в водных объектах зафиксировано активное разложение органического вещества. Так как концентрация СО2 растет, увеличивается и его эмиссия в атмосферу.
Ученые заявляют, что результаты соответствующей научной работы будут иметь очень важное практическое значение. Они помогут специалистам понять, как формируются заморные явления в водоемах бассейна Оби.
Автор: Валерия Орлова