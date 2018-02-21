Пользователей uTorrent предупредили об угрозе
Пользователей сразу двух версий популярной программы uTorrent заранее предупредили о критической уязвимости, позволяющей хакерам получить неограниченный доступ к истории загрузок и скачанным файлам. «Дыры» в софте выявили специалисты компании Google Project Zero. Информация появилась в издании ArsTechnica.
Эксперты, отвечающие за кибербезопасность, рассказали, что любый сайт, посещаемый пользователем, может взять под контроль базовые функции домашнего клиента uTorrent и его браузерной версии. Вредоносные страницы наиболее опасны, так как могут воспользоваться уязвимостью торрента для загрузки вирусных ПО в папку Windows.
Создатели uTorrent о проблеме знают, более того, они уже исправили опасный изъян в бета-версии программы, предназначенной для работы на ПК. Обновление для остальных пользователей выйдет через несколько дней.
Ранее хакеры обошли новую защиту Far Cry 5.
Эксперты, отвечающие за кибербезопасность, рассказали, что любый сайт, посещаемый пользователем, может взять под контроль базовые функции домашнего клиента uTorrent и его браузерной версии. Вредоносные страницы наиболее опасны, так как могут воспользоваться уязвимостью торрента для загрузки вирусных ПО в папку Windows.
Создатели uTorrent о проблеме знают, более того, они уже исправили опасный изъян в бета-версии программы, предназначенной для работы на ПК. Обновление для остальных пользователей выйдет через несколько дней.
Ранее хакеры обошли новую защиту Far Cry 5.
Автор: Джанабилова Татьяна П