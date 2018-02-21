В Сети появились тизеры BQ Aquaris X2 Pro
В Сети обнародован пресс-рендер флагманского смартфона Aquaris X2 Pro. Также производитель раскрыл первые подробности о будущем девайсе. Первая информация о гаджете появилась несколько дней назад.
В частности, Aquaris X2 Pro войдет в программу Android One. Имеется в виду, что обладатели устройства получат возможность обновлять ПО в течение двух лет.
Эксперты отмечают наличие стеклянной задней панели, двойной камеры, системы идентификации пользователя с помощью отпечатков пальцев. Аппаратной основой выступит чипсет Snapdragon 660, он станет работать в паре с 4 Гб «оперативки». Соотношение сторон экрана составит 18:9.
На данный момент не сообщается, когда и по какой цене мобильное устройство поступит в продажу.
В частности, Aquaris X2 Pro войдет в программу Android One. Имеется в виду, что обладатели устройства получат возможность обновлять ПО в течение двух лет.
Эксперты отмечают наличие стеклянной задней панели, двойной камеры, системы идентификации пользователя с помощью отпечатков пальцев. Аппаратной основой выступит чипсет Snapdragon 660, он станет работать в паре с 4 Гб «оперативки». Соотношение сторон экрана составит 18:9.
На данный момент не сообщается, когда и по какой цене мобильное устройство поступит в продажу.
Автор: Валерия Орлова