Компания Ford показала европейскую версию кроссовера Edge
Компания Ford представила европейскую сборку кроссовера Edge. Новинка дебютировала в начале этого года на территории США, а теперь разработчики показали модификацию, ориентированную на клиентов из Европы. Модель почти идентична основной версии, но производитель позиционирует новый Edge в качестве наиболее продвинутого кроссовера марки с точки зрения технического оснащения.
Дизайн Ford Edge в новой модификации отличается от дорестайлинговой версии измененной оптикой – теперь фары сконструированы с использованием светодиодных элементов. Несколько изменился вид решетки радиатора. Авто получило более округлые крылья и компактные осветители для движений в условиях ухудшенной туманом видимости.
Изменения в салоне Ford Edge незначительны. В частности, новая модификация использует обновленную центральную консоль, зарядку для смартфонов, специализированную аудиосистему. В перечень новых опций вошли система экстренного торможения, контроль слепых зон, круиз-контроль. Под капотом европейской версии Ford Edge расположен 2-литровый дизельный силовой агрегат EcoBlue, генерирующий 150 либо 190 л.с. в зависимости от предусмотренной комплектации. Отдельно можно заказать установку 2-литрового двигателя на 238 «лошадок».
Дизайн Ford Edge в новой модификации отличается от дорестайлинговой версии измененной оптикой – теперь фары сконструированы с использованием светодиодных элементов. Несколько изменился вид решетки радиатора. Авто получило более округлые крылья и компактные осветители для движений в условиях ухудшенной туманом видимости.
Изменения в салоне Ford Edge незначительны. В частности, новая модификация использует обновленную центральную консоль, зарядку для смартфонов, специализированную аудиосистему. В перечень новых опций вошли система экстренного торможения, контроль слепых зон, круиз-контроль. Под капотом европейской версии Ford Edge расположен 2-литровый дизельный силовой агрегат EcoBlue, генерирующий 150 либо 190 л.с. в зависимости от предусмотренной комплектации. Отдельно можно заказать установку 2-литрового двигателя на 238 «лошадок».
Автор: Валерий Антонов