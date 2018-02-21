СМИ: Найл Хоран закрутил роман с Хейли Стайнфелд
Найл Хоран закрутил роман с давней приятельницей Хейли Стайнфелд. Влюбленных заметили вместе в Лас-Вегасе на концерте Backstreet Boys. Информация появилась в СМИ.
Совместное появление Найла Хорана и Хейли Стайнфелд породило волну слухов. Граждане и фотографы, присутствующие на концерте, старались запечатлеть парочку со всех возможных ракурсов. Большинство снимков растиражированы в микроблоге Twitter.
Стоит отметить, что Стайнфелд и Хоран дружат давно, привыкнув свободно и непринужденно общаться. Не исключено, что их стандартные отношения фанаты приняли за любовь. Звезды слухи не комментировали.
Совместное появление Найла Хорана и Хейли Стайнфелд породило волну слухов. Граждане и фотографы, присутствующие на концерте, старались запечатлеть парочку со всех возможных ракурсов. Большинство снимков растиражированы в микроблоге Twitter.
Стоит отметить, что Стайнфелд и Хоран дружат давно, привыкнув свободно и непринужденно общаться. Не исключено, что их стандартные отношения фанаты приняли за любовь. Звезды слухи не комментировали.
Автор: Джанабилова Татьяна П