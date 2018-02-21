DJ Smash рассказал о своем состоянии после избиения
Известный музыкант Андрей Ширман, выступающий под творческим псевдонимом DJ Smash, рассказал фолловерам о состоянии своего здоровья после избиение в Перми. Соответствующий пост он обнародовал в соцсети Instagram.
По словам Андрея Ширмана, получившего травмы в драке в одном из ночных клубов, музыкант «идет на поправку семимильными шагами». В то же время DJ Smash сообщил, ему предстоит перенести еще одну операцию.
Драка, в которой пострадал знаменитость, произошла 10 февраля в тюрьме. По словам адвоката DJ Smash, во время проведения процедуры опознания пострадавший указал на бывшего депутата от партии «Единая Россия» и его друга.
По факту случившегося инициировано уголовное дело в соответствии со статьей 112 УК РФ. После допроса участников драки и свидетелей случившегося было принято решение переквалифицировать производство на более тяжкое.
История получила самый настоящий резонанс после того, как у себя в профиле в социальной сети Instagram рэпер Тимати поддержал DJ Smash. Он обнародовал видео друга со сломанной челюстью, чтобы «в Москве обратили внимание на поведение бывшего депутата».
По словам Андрея Ширмана, получившего травмы в драке в одном из ночных клубов, музыкант «идет на поправку семимильными шагами». В то же время DJ Smash сообщил, ему предстоит перенести еще одну операцию.
Драка, в которой пострадал знаменитость, произошла 10 февраля в тюрьме. По словам адвоката DJ Smash, во время проведения процедуры опознания пострадавший указал на бывшего депутата от партии «Единая Россия» и его друга.
По факту случившегося инициировано уголовное дело в соответствии со статьей 112 УК РФ. После допроса участников драки и свидетелей случившегося было принято решение переквалифицировать производство на более тяжкое.
История получила самый настоящий резонанс после того, как у себя в профиле в социальной сети Instagram рэпер Тимати поддержал DJ Smash. Он обнародовал видео друга со сломанной челюстью, чтобы «в Москве обратили внимание на поведение бывшего депутата».
Автор: Валерия Орлова