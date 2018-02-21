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Ученые назвали генетически модифицированную кукурузу полезной для здоровья
Ученые из Италии назвали генетически модифицированную кукурузу полезной для здоровья, так как она не содержит митотоксины, образующиеся из продуктов жизнедеятельности плесневых грибов. Материалы исследования появились в издании Scientific Reports.

Ученые назвали генетически модифицированную кукурузу полезной для здоровья


Соя и кукуруза – две самые популярные в мире ГМ-культуры. Под посевы отданы 95,9 млн гектар или 2/3 всей площади в Канаде, Аргентине, Бразилии, США. Незначительная доля приходится на поля в Европе, Филиппинах, ЮАР.

При проведении 20-летнего метаанализа ученые отобрали из 6006 работ только 79, в которых сравнивались свойства простой и модифицированной кукурузы. Оказалось, что ГМО увеличивает урожайность от 5% до 25% и снижает вероятность инфицирования микотоксинами до 36%. Токсин, попадающий на растения с насекомых, может спровоцировать рак и болезни почек.

Ранее ученые создали ГМ-стрекозу.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Вчера, 17:19
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