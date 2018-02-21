Американский священник назвал селфи грехом
Американский священник Грег Мэдсон назвал селфи грехом. Об этом он сообщил в интервью газете Omaha World Herald.
Святой отец служит в одной из церквей, находящейся в штате Невада. По его мнению, селфи является причиной и следствием греха. Фотографирование себя и обнародование соответствующих снимков – проявление эгоизма, гордыни, лицемерия, хвастовства и иным отрицательных качеств человека. Как считает Мэдсон, от селфи зависимы большинство современных людей. Человеку нужно стремиться проявлять любовь по отношению к ближнему. Что касается себя, то необходимо быть более смиренным.
Селфи как жанр фотографии и способ самовыражения стало популярно с массовым распространением социальных сетей, в частности, Instagram. Несколько лет назад ученые в области психологии признали данное увлечение серьёзным заболеванием и признаком интернет-зависимости.
Святой отец служит в одной из церквей, находящейся в штате Невада. По его мнению, селфи является причиной и следствием греха. Фотографирование себя и обнародование соответствующих снимков – проявление эгоизма, гордыни, лицемерия, хвастовства и иным отрицательных качеств человека. Как считает Мэдсон, от селфи зависимы большинство современных людей. Человеку нужно стремиться проявлять любовь по отношению к ближнему. Что касается себя, то необходимо быть более смиренным.
Селфи как жанр фотографии и способ самовыражения стало популярно с массовым распространением социальных сетей, в частности, Instagram. Несколько лет назад ученые в области психологии признали данное увлечение серьёзным заболеванием и признаком интернет-зависимости.
Автор: Валерия Орлова