Настасья Самбурская разместила в Instagram фото в образе блондинки
Настасья Самбурская перекрасилась в блондинку. Знаменитая актриса и певица разместила снимок в новом образе на странице личного аккаунта в Instagram, указывая, что фото сделано перед выходом на сцену.
Метка геолокации указывает, что Настасья Самбурская находилась в Московском драмтеатре. Предположительно, она участвовала в спектакле «Формалин».
Подписчики положительно отреагировали на сообщение о новом имидже актрисы. Многие отметили, что светлые волосы идут знаменитости. Отдельные комментаторы дали совет остаться именно в таком виде. Пользователи Instagram оставили под публикацией 84 тысячи отметок «Нравится».
Метка геолокации указывает, что Настасья Самбурская находилась в Московском драмтеатре. Предположительно, она участвовала в спектакле «Формалин».
Подписчики положительно отреагировали на сообщение о новом имидже актрисы. Многие отметили, что светлые волосы идут знаменитости. Отдельные комментаторы дали совет остаться именно в таком виде. Пользователи Instagram оставили под публикацией 84 тысячи отметок «Нравится».
Автор: Валерий Антонов