В Лондоне подростки в банданах изрубили 20-летнего парня самурайским мечом
В центре Лондона произошла серия жестоких нападений. В частности, в районе Кэдмен Таун в прошлый вторник, 20 февраля, группа подростков в банданах самурайским мечом избила 20-летнего парня. Об этом сообщает издание The Mirror.
Двумя часами ранее в полумиле от случившегося был смертельно ранен подросток. Всего за минувшую ночь злоумышленники напали не менее чем на шесть человек. В числе жертв и двое молодых людей, приехавших в британскую столицу из Сомали.
Сообщается, что нападавшие пока не задержаны. Сотрудники правоохранительных органов усилили патрулирование улиц и издали приказ, позволяющий проводит обыск кого угодно.
Двумя часами ранее в полумиле от случившегося был смертельно ранен подросток. Всего за минувшую ночь злоумышленники напали не менее чем на шесть человек. В числе жертв и двое молодых людей, приехавших в британскую столицу из Сомали.
Сообщается, что нападавшие пока не задержаны. Сотрудники правоохранительных органов усилили патрулирование улиц и издали приказ, позволяющий проводит обыск кого угодно.
Автор: Валерия Орлова