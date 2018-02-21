Дроп-тест флагманов iPhone X и Samsung Galaxy S8 попал на видео
Дроп-тест флагманов iPhone X от Apple и Samsung Galaxy S8 попал на видео. Исследование провели западные блогеры.
Galaxy S8 бросили с высоты человеческого роста, что привело к образованию вмятины на задней панели. Стеклянный корпус, используемый разработчиками для совместимости с беспроводной зарядкой, растрескался, зато тачскрин не потерял функциональность.
У iPhone X от одного удара треснула вся задняя панель. Таких повреждений не было даже у прототипов «юбилейного» смартфона. При втором падении экран «яблочного» девайса получил множественные трещины и самостоятельно запустил функцию Face ID.
Эксперты считают, что разработчики Apple перестали гнаться за качеством и защищать свои смартфоны от внешних повреждений.
Ранее блогеры сравнивали iPhone Plus и iPhone X.
Galaxy S8 бросили с высоты человеческого роста, что привело к образованию вмятины на задней панели. Стеклянный корпус, используемый разработчиками для совместимости с беспроводной зарядкой, растрескался, зато тачскрин не потерял функциональность.
У iPhone X от одного удара треснула вся задняя панель. Таких повреждений не было даже у прототипов «юбилейного» смартфона. При втором падении экран «яблочного» девайса получил множественные трещины и самостоятельно запустил функцию Face ID.
Эксперты считают, что разработчики Apple перестали гнаться за качеством и защищать свои смартфоны от внешних повреждений.
Ранее блогеры сравнивали iPhone Plus и iPhone X.
Автор: Джанабилова Татьяна П