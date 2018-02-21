Жительница Кузбасса заплатила 40 тысяч рублей за свёрток с песком вместо смартфона
Жительница Кузбасса стала жертвой мошенников, заплатив почти 40 тысяч рублей за смартфон, который в итоге оказался коробкой с песком. От действий интерет-злоумышленников пострадала уроженка города Анжеро-Судженск.
По словам женщины, стоимость девайса показалась ей привлекательной по сравнению с другими магазинами. Покупательница решилась оформить заказ в Сети, увидев ценник «без накруток». После перечисления денежных средств с жительницей Кузбасса связался менеджер, который подтвердил поступление оплаты на счет магазина и обсудил детали доставки.
Женщина не подозревала, что стала жертвой мошенников до самого последнего дня, пока не распаковала посылку. Вместе дорогостоящего мобильного устройства в коробке находился песок. После этого женщина обратилась в полицию. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. Аферистам грозит до пяти лет тюрьмы.
Установлено, что номер телефона менеджера зарегистрирован в Московской области. Саму же посылку отправили из российской столицы. Следственные мероприятия продолжаются.
По словам женщины, стоимость девайса показалась ей привлекательной по сравнению с другими магазинами. Покупательница решилась оформить заказ в Сети, увидев ценник «без накруток». После перечисления денежных средств с жительницей Кузбасса связался менеджер, который подтвердил поступление оплаты на счет магазина и обсудил детали доставки.
Женщина не подозревала, что стала жертвой мошенников до самого последнего дня, пока не распаковала посылку. Вместе дорогостоящего мобильного устройства в коробке находился песок. После этого женщина обратилась в полицию. По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело. Аферистам грозит до пяти лет тюрьмы.
Установлено, что номер телефона менеджера зарегистрирован в Московской области. Саму же посылку отправили из российской столицы. Следственные мероприятия продолжаются.
Автор: Валерия Орлова