В Зеленограде отпущенный за хлебом зэк сбежал и ограбил женщину
В Зеленограде Смоленской области отпущенный за хлебом зэк сбежал из колонии-поселения и ограбил женщину на 14 тыс. рублей. Мужчину сопровождал конвоир, которому не удалось настигнуть преступника. Сведения об инциденте, произошедшем в Сафоновском районе, появились в СМИ.
«21-летний заключенный не входил в разнарядку на выводные объекты, но сотрудники колонии нарушили должностные полномочия, предоставив ему свободный выход за территорию исправительного учреждения», - рассказал источник из МВД.
В отношении сотрудников колонии заведено уголовное дело. Сведения о поимке гражданина Беларуси не поступали. Осужденный за кражу мужчина «отсидел» год и должен был освободиться в июле.
Ранее в Зеленограде ограбили офис.
«21-летний заключенный не входил в разнарядку на выводные объекты, но сотрудники колонии нарушили должностные полномочия, предоставив ему свободный выход за территорию исправительного учреждения», - рассказал источник из МВД.
В отношении сотрудников колонии заведено уголовное дело. Сведения о поимке гражданина Беларуси не поступали. Осужденный за кражу мужчина «отсидел» год и должен был освободиться в июле.
Ранее в Зеленограде ограбили офис.
Автор: Джанабилова Татьяна П