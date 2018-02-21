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СМИ: Россиянам разрешат пройти под своим флагом на закрытии ОИ-2018
СМИ сообщили, что россиянам позволят пройти под государственным флагом на церемонии закрытия Олимпиады-2018. Соответствующие сведения со ссылкой на неуказанный источник разместил британский вебсайт Inside the Games. Такое послабление оказалось возможным после встречи Томаса Баха, главы МОК, с Игорем Левитиным, помощником президента России.

СМИ: Россиянам разрешат пройти под своим флагом на закрытии ОИ-2018


МОК может убрать запрет на применение российской символики исключительно в случае примерного следования российскими спортсменами рекомендациям организации. При этом допинг-скандал вокруг кёрлингиста Александра Крушельницкого усложняет вопрос касательно возвращение флага России команде.

По решению международного комитета, спортсмены из РФ выступают на Олимпиаде со статусом олимпийских атлетов. Они были лишены национальной символики, включая государственные гимн и флаг.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 22:00
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