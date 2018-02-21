На китайско-тибетской границе обнаружили инопланетную пещеру
Ученые из Пекинского института обнаружили пещеру инопланетного происхождения на китайско-тибетской границе. Поблизости объекта отсутствует даже самый маленький намек на наличие цивилизации. В связи с этим исследователи обратили внимание на наличие трёх входов в одной горе.
По имеющимся данным, два входа обрушились, но один сохранился. В самой пещере специалисты нашли сложную сеть из металла и труб, их диаметр составил примерно 1,5 фута. Конструкции ведут к соленому озеру Тосон Ху. В результате ученые сделали вывод, что ранее систему использовали для перекачки воды.
Трубы сделаны 150 тысяч лет назад, когда люди еще не имели навыков по металлообработке. Вещество на 8% состояло из элемента, неизвестного науке. Не исключается, что пещера была создана инопланетянами для производства ракетного топлива в соответствии с методом соединения жидкого водорода и кислорода.
По имеющимся данным, два входа обрушились, но один сохранился. В самой пещере специалисты нашли сложную сеть из металла и труб, их диаметр составил примерно 1,5 фута. Конструкции ведут к соленому озеру Тосон Ху. В результате ученые сделали вывод, что ранее систему использовали для перекачки воды.
Трубы сделаны 150 тысяч лет назад, когда люди еще не имели навыков по металлообработке. Вещество на 8% состояло из элемента, неизвестного науке. Не исключается, что пещера была создана инопланетянами для производства ракетного топлива в соответствии с методом соединения жидкого водорода и кислорода.
Автор: Валерия Орлова