Россия сняла запрет на импорт мяса птицы и яиц из США и Канады
Россия сняла запрет на импорт мяса птицы и яиц из США и Канады, введенный из-за вспышки гриппа. Причиной стал закончившийся инкубационный период. Сведения предоставил Сергей Юшин, глава исполнительного комитета в Национальной мясной ассоциации.
«Россельхознадзор использует свои полномочия для снятия запрета на ввоз продукции, поставки которой ограничивались из-за болезни животных. Процесс технический и не относится к политике или рынку. Теоретически, даже при постоянном запрете, россияне не ощутили бы недостатка, так как отечественные производители работают на импортозамещение и реализуют более дешевую и качественную продукцию», - рассказал Юшин.
В России животноводы в январе увеличили объемы производства на 12%. Единственным конкурентом на рынке остается Беларусь, экспортирующая куриное мясо по нулевой ставке по правилам таможенного тарифа.
Ранее ОАЭ ограничили ввоз мяса из РФ.
«Россельхознадзор использует свои полномочия для снятия запрета на ввоз продукции, поставки которой ограничивались из-за болезни животных. Процесс технический и не относится к политике или рынку. Теоретически, даже при постоянном запрете, россияне не ощутили бы недостатка, так как отечественные производители работают на импортозамещение и реализуют более дешевую и качественную продукцию», - рассказал Юшин.
В России животноводы в январе увеличили объемы производства на 12%. Единственным конкурентом на рынке остается Беларусь, экспортирующая куриное мясо по нулевой ставке по правилам таможенного тарифа.
Ранее ОАЭ ограничили ввоз мяса из РФ.
Автор: Джанабилова Татьяна П