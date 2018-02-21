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Психолог Дмитрия Марьянова рассказала о его личном дневнике
Психолог покойного актера Дмитрия Марьянова рассказала, что он вел дневник, в котором признавался в любви к жене. По словам специалиста, он артист делал это терапевтических целях.

Психолог Дмитрия Марьянова рассказала о его личном дневнике


Актера Дмитрия Марьянова не стало 15 октября. В тот день знаменитость почувствовал себя очень плохо, помощь ему попытались оказать сотрудники центра реабилитации «Феникс». Они вызвали скорую помощь, но врачи не успели доехать до артиста. Расследование по данному факту все еще продолжается.

Психолог реабилитационного центра согласилась поговорить с представителями СМИ. Она рассказала, что в дневнике Марьянов писал о любви, артист все время думал о своей супруге. По мнению психолога, в семье актера были очень теплые отношения. К слову, именно ей пришлось сообщать Ксении Бик, что ее муж скончался. Психолог извинилась перед вдовой, несмотря на то, что не считает себя виноватой.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 22:43
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