Банки могут обязать напоминать россиянам о долгах по СМС после каждой покупки
В обязательную функцию банков может войти процедура напоминания россиянам о наличии долговых обязательств после совершения каждой покупки. Для этой цели клиентам банков, предположительно, станут отправлять СМС-сообщения либо письма на электронную почту.
По решению Госдумы был утвержден проект закона, обязывающий кредитора сообщать клиенту в объеме его задолженности, а также остатке кредитного лимита. Норма станет действовать по прошествии 180 дней со дня официального размещения закона в публичном доступе. Согласно поправкам, указанным в законе «О национальной платёжной системе», данные сведения оператор предоставлять клиенту после каждой операции, однако не обязан информировать о задолженностях доступном по кредитной карте лимиту.
Сопроводительная записка содержит пояснения к законопроекту. Отмечается, что его утверждение даст возможность исключить заблуждение россиян относительно наличия средств для последующего использования.
По решению Госдумы был утвержден проект закона, обязывающий кредитора сообщать клиенту в объеме его задолженности, а также остатке кредитного лимита. Норма станет действовать по прошествии 180 дней со дня официального размещения закона в публичном доступе. Согласно поправкам, указанным в законе «О национальной платёжной системе», данные сведения оператор предоставлять клиенту после каждой операции, однако не обязан информировать о задолженностях доступном по кредитной карте лимиту.
Сопроводительная записка содержит пояснения к законопроекту. Отмечается, что его утверждение даст возможность исключить заблуждение россиян относительно наличия средств для последующего использования.
Автор: Валерий Антонов