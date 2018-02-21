Meizu презентовала M6s с боковым сканером отпечатков пальцев
Компания Meizu презентовала безрамочный M6s с боковым сканером отпечатков пальцев и шестью процессорными ядрами. Соответствующую информацию предоставило издание «ПолитЭксперт».
Meizu M6s комплектуется 5,7-дюймовым HD+ экраном, защищенным сверхпрочным стеклом с полукруглыми краями, камерами на 8 и 16 МП, светодиодной вспышкой, диафрагмой f/2.0, автофокусом, технологией улучшения качества изображения, батареей на 3000 мАч с возможностью экономить заряд, памятью на 3 и 32 (64) Гб. Устройство управляется ОС Flyme 6.2.
На рынок Meizu M6s поступит в четырех оттенках. Дизайн смартфона получился эффектным за счет пескоструйного метода обработки металлического корпуса. Продажи смартфона стартовали в январе, но пока заказ доступен только через приложения. Стоимость новинки составляет 155 долларов.
Meizu M6s комплектуется 5,7-дюймовым HD+ экраном, защищенным сверхпрочным стеклом с полукруглыми краями, камерами на 8 и 16 МП, светодиодной вспышкой, диафрагмой f/2.0, автофокусом, технологией улучшения качества изображения, батареей на 3000 мАч с возможностью экономить заряд, памятью на 3 и 32 (64) Гб. Устройство управляется ОС Flyme 6.2.
На рынок Meizu M6s поступит в четырех оттенках. Дизайн смартфона получился эффектным за счет пескоструйного метода обработки металлического корпуса. Продажи смартфона стартовали в январе, но пока заказ доступен только через приложения. Стоимость новинки составляет 155 долларов.
Автор: Джанабилова Татьяна П