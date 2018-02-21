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exclusive / Общество

Правительство Китая попросило граждан воздержаться от стриптиза на похоронах
Власти Китая попросили граждан воздержаться от показа стриптиза во время похорон. Обращение адресовано жителям сельской местности провинций Аньхой, Хэнань, Хэбэй, Цзянсу. В этих регионах ведут работу горячие линии для информирования о фактах приглашения девушек на траурные мероприятия. За совершение доносов правительство КНР предлагает финансовое вознаграждение.

Правительство Китая попросило граждан воздержаться от стриптиза на похоронах


Сельские жители организуют наём стриптизерш, пытаясь собрать максимальное число посетителей. Китайская традиция указывает, что количество гостей напрямую воздействует на благосостояние умершего в ином мире. Власти выразили уверенность, что такие мероприятия действуют как развращающий акт. Чиновников обеспокоил факт просмотра откровенных выступлений детьми.

В 2015-м правительство КНР анонсировало запрет на стриптиз во время похорон. После этого организаторам выступлений стали назначать административный арест на период в 15 суток. Помимо этого, на правонарушителей налагается штраф в объеме 70 тысяч юаней, что эквивалентно порядка $11,3 тысячи. Распространение этой традиции стартовало в 1990-х годах. Кроме танцовщиц, на похороны нередко приглашают певцов.

Автор: Валерий Антонов
Вчера, 22:30
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