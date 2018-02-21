Ученые: Вино может защитить зубы и десна от болезней
Ученые доказали, что вино может защитить зубы и десна, уничтожив бактерии, вызывающие различные заболевания ротовой полости. Материалы исследования появились в тематическом издании.
Многие стоматологи предупреждают, что кислотное содержание выпивки может повредить зубы, но новое исследование опровергает данную гипотезу. На самом деле в напитке из винограда содержатся антиоксиданты, предотвращающие появление бактерий, вызывающих образование зубного налета, полостей и периодонтита. Попадая в кровоток, бактерии могут вызвать цепную реакцию, связанную с сердечными заболеваниями и раком.
Испанские ученые уверены, что их последнее открытие поможет создать «зубные пасты», обладающими всеми свойствами вина. Стоит отметить, что болезнь десен поражает около трех из четырех взрослых в Великобритании.
Ранее ученые нашли пользу зубов мудрости.
Многие стоматологи предупреждают, что кислотное содержание выпивки может повредить зубы, но новое исследование опровергает данную гипотезу. На самом деле в напитке из винограда содержатся антиоксиданты, предотвращающие появление бактерий, вызывающих образование зубного налета, полостей и периодонтита. Попадая в кровоток, бактерии могут вызвать цепную реакцию, связанную с сердечными заболеваниями и раком.
Испанские ученые уверены, что их последнее открытие поможет создать «зубные пасты», обладающими всеми свойствами вина. Стоит отметить, что болезнь десен поражает около трех из четырех взрослых в Великобритании.
Ранее ученые нашли пользу зубов мудрости.
Автор: Джанабилова Татьяна П