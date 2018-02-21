ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в январе возглавил Ford Focus
Аналитики агентства «АВТОСТАТ» провели исследование объявлений о продаже автомобиле на сайте DROM.ru и составили ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в январе. Рейтинг возглавил Ford Focus 2012 года выпуска с результатом 985 единиц.
Средняя стоимость модели составляет 503 тысячи рублей при пробеге 90 тысяч километров. На втором месте оказалась LADA Priora 2011 года выпуска (850 объявлений). Средняя цена – 235 тысяч рублей при пробеге 104,2 тысячи километров. Бронза досталась также Priora, но 2012 года выпуска. Стоимость составила 260 тысяч рублей, а пробег – 98 тысяч километров.
Эксперты отмечают, что Ford Focus разных годов выпуска также присутствует в ТОП-10 на 6 месте, а LADA Priora – на пятом и седьмом. Кроме названных моделей, в рейтинге присутствуют Toyota Corolla, LADA Granta и Hyundai Solaris.
Ранее сообщалось, что фотошпионы заметили в Португалии обновленный Ford Focus без камуфляжа.
Средняя стоимость модели составляет 503 тысячи рублей при пробеге 90 тысяч километров. На втором месте оказалась LADA Priora 2011 года выпуска (850 объявлений). Средняя цена – 235 тысяч рублей при пробеге 104,2 тысячи километров. Бронза досталась также Priora, но 2012 года выпуска. Стоимость составила 260 тысяч рублей, а пробег – 98 тысяч километров.
Эксперты отмечают, что Ford Focus разных годов выпуска также присутствует в ТОП-10 на 6 месте, а LADA Priora – на пятом и седьмом. Кроме названных моделей, в рейтинге присутствуют Toyota Corolla, LADA Granta и Hyundai Solaris.
Ранее сообщалось, что фотошпионы заметили в Португалии обновленный Ford Focus без камуфляжа.
Автор: Сергей Сидорин