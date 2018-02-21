Екатеринбуржец отсудил 144 тыс. рублей за вздувшийся iPhone 7
Екатеринбуржец отсудил 144 тыс. рублей за вздувшийся iPhone 7 от Apple. Суд обязал выплатить компенсацию салон связи, продавший смартфон.
Приобретенный iPhone 7 вздулся через полтора месяца. Из-за дефекта мужчина не смог использовать дорогостоящий девайс. В магазине менять устройство или возвращать деньги отказались, поэтому пострадавший подал иск в отношении компании «Связной логистика».
Эксперты «Связного» изучили смартфон стоимостью 55 тыс. рублей и определили производственный брак, спровоцировавший замыкание внутри системы. Суд Верх-Исетского района, рассматривавший дело, отклонил все апелляции и постановил ответчика выплатить истцу моральный ущерб, стоимость адвоката и экспертизы.
Напомним, пользователи не первый раз жалуются на смартфоны купертиновцев.
Приобретенный iPhone 7 вздулся через полтора месяца. Из-за дефекта мужчина не смог использовать дорогостоящий девайс. В магазине менять устройство или возвращать деньги отказались, поэтому пострадавший подал иск в отношении компании «Связной логистика».
Эксперты «Связного» изучили смартфон стоимостью 55 тыс. рублей и определили производственный брак, спровоцировавший замыкание внутри системы. Суд Верх-Исетского района, рассматривавший дело, отклонил все апелляции и постановил ответчика выплатить истцу моральный ущерб, стоимость адвоката и экспертизы.
Напомним, пользователи не первый раз жалуются на смартфоны купертиновцев.
Автор: Джанабилова Татьяна П