Лебедев обвинил Дурова в отсутствии чувства прекрасного
Артемий Лебедев обвинил Павла Дурова в отсутствие чувства прекрасного. Дизайнер разместил соответствующее сообщение на личной странице в Facebook, сравнив разработчика с Биллом Гейтсом.
Лебедев считает, что создатель Telegram — прекрасный предприниматель, но эстетики ему сильно недостает. Причина подобного сообщения остается без пояснений. Это не первое заявление со стороны дизайнера в адрес Дурова. В январе он охарактеризовал мессенджер Telegram, как первый успешный проектом спецслужб России. При этом сам создатель сервиса заявлял, что он представляет собой полностью независимый и безопасный продукт, описывал действие механизмов защиты и давал обещание сохранить тайну приватной переписки даже в случае необходимости нарушить закон.
В феврале Павел Дуров сообщил властям США о привлечении суммы в $850 млн для развития мессенджера и собственной блокчейн-платформы под названием Telegram Open Network. Одним из инвесторов выступил Сергей Солонин, глава Qiwi, предоставивший $17 млн.
Лебедев считает, что создатель Telegram — прекрасный предприниматель, но эстетики ему сильно недостает. Причина подобного сообщения остается без пояснений. Это не первое заявление со стороны дизайнера в адрес Дурова. В январе он охарактеризовал мессенджер Telegram, как первый успешный проектом спецслужб России. При этом сам создатель сервиса заявлял, что он представляет собой полностью независимый и безопасный продукт, описывал действие механизмов защиты и давал обещание сохранить тайну приватной переписки даже в случае необходимости нарушить закон.
В феврале Павел Дуров сообщил властям США о привлечении суммы в $850 млн для развития мессенджера и собственной блокчейн-платформы под названием Telegram Open Network. Одним из инвесторов выступил Сергей Солонин, глава Qiwi, предоставивший $17 млн.
Автор: Валерий Антонов