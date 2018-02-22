В Instagram Direct появится функция самоудаления фото и видео
В Instagram Direct с очередным обновлением личных сообщений появится функция самоудаления фото и видео, напоминающая работу Snapchat. Сведения предоставлены изданием TechCrunch.
Отправляя сообщения, видео, снимки, пользователь сможет регламентировать время для просмотра и сохранения данных, по истечению которого файл будет автоматически удален. По желанию отправителя файл может исчезнуть после первого просмотра.
Стоит отметить, что аналогичную функцию тестирует микроблог Twitter. Основатель соцсети Джек Джорси открыто говорит о заимствование свойств Snapchat, превосходящего мессенджер по удобству интерфейса.
Ранее в Instagram появились видеовызовы.
Отправляя сообщения, видео, снимки, пользователь сможет регламентировать время для просмотра и сохранения данных, по истечению которого файл будет автоматически удален. По желанию отправителя файл может исчезнуть после первого просмотра.
Стоит отметить, что аналогичную функцию тестирует микроблог Twitter. Основатель соцсети Джек Джорси открыто говорит о заимствование свойств Snapchat, превосходящего мессенджер по удобству интерфейса.
Ранее в Instagram появились видеовызовы.
Автор: Джанабилова Татьяна П