В Москве уроженец Шри-Ланки избил жену россиянку музыкальным центром
Уроженец Шри-Ланки попытался насмерть избить жену россиянку. Орудием выступил музыкальный центр. Злоумышленник успел нанеси несчастной ранения. Впоследствии в квартиру на юго-западе Москвы прибыли работники полиции.
Отмечается, что мужчина использовал музыкальный центр и не менее 4-х раз нанес женщине удар в область головы. После выявления нелетальности ранений взял кухонный нож. Преступник нанес жертве ряд ранений. Его остановили правоохранители, которых вызвали испуганные криками соседи.
Пострадавшая в тяжёлом состоянии была доставлена в ГКБ им. Юдина. Подозреваемого задержали. Против него готовят обвинение в покушении на убийство женщины.
Отмечается, что мужчина использовал музыкальный центр и не менее 4-х раз нанес женщине удар в область головы. После выявления нелетальности ранений взял кухонный нож. Преступник нанес жертве ряд ранений. Его остановили правоохранители, которых вызвали испуганные криками соседи.
Пострадавшая в тяжёлом состоянии была доставлена в ГКБ им. Юдина. Подозреваемого задержали. Против него готовят обвинение в покушении на убийство женщины.
Автор: Валерий Антонов