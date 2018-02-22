В шотландском Абердиншире откроют отель с пивом в кранах вместо воды
В 2019 году шотландский Абердиншир станет местом расположения пивного отеля. Производитель алкогольного напитка намерен открытие гостиницу под названием DogHouse. В кране вместо воды будет идти крафтовое пиво.
Необычный отель расположат в штаб-квартире компании. Заведение станет включать 26 дизайнерских номеров. В ванных разместят холодильники, содержащие все виды напитка, имеющимися в распоряжении BrewDog. Компания создала концепцию своей пивной гостиницы еще в 2009-м. В течение 10 лет они смогли собрать приблизительно 60 млн евро, предоставленные 73 тысячами инвесторов. Все, кто вложил средства в сооружение отеля, получат статус специальных гостей.
«DogHouse представляет собой наш подарок для страстных поклонников пива, совершающим паломничество к нашему пивоваренному заводу в Абердиншире. Пивной отель всегда оставался нашей мечтой, но теперь мы можем реализовать проект непосредственно в главном офисе», — отметил Джеймс Уатт, соучредитель BrewDog.
Необычный отель расположат в штаб-квартире компании. Заведение станет включать 26 дизайнерских номеров. В ванных разместят холодильники, содержащие все виды напитка, имеющимися в распоряжении BrewDog. Компания создала концепцию своей пивной гостиницы еще в 2009-м. В течение 10 лет они смогли собрать приблизительно 60 млн евро, предоставленные 73 тысячами инвесторов. Все, кто вложил средства в сооружение отеля, получат статус специальных гостей.
«DogHouse представляет собой наш подарок для страстных поклонников пива, совершающим паломничество к нашему пивоваренному заводу в Абердиншире. Пивной отель всегда оставался нашей мечтой, но теперь мы можем реализовать проект непосредственно в главном офисе», — отметил Джеймс Уатт, соучредитель BrewDog.
Автор: Валерий Антонов