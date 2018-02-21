Эксперты назвали народные приметы о солнечном гало
Утром 21 февраля жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области заметили в небе «три Солнца». По словам специалистов, этот необычный феномен называется гало. Эксперты выяснили, какие народные приметы о данном явлении существуют, сообщает издание iReactor.
Издавна православный народ считал, что радуга, которая обычно появляется в небе после дождя, служит знаком свыше. Он говорил людям о радости и благодати. Также люди связывали гало со всеобщим объединением.
В «Слове о полку Игореве» явление выступало так называемым предвестником бед, несчастий и опасностей. В частности, в книге говорится, что перед племенем Игоря взошли одновременно четыре солнца. В этом случае воины считали, что потерпели неудачу.
Ранее считалось, что если вокруг Солнца видно гало, то стоит ждать плохой погоды и сильного ветра. Жители США убеждены в том, что появление данного феномена – недобрый знак. В Нью-Хэмпшире уверены, что гало вокруг Луны говорит о сильном шторме.
Несмотря на существование множества народных примет, жители Петербурга обрадовались соответствующему феномену. На просторах социальных сетей обнародованы фотографии гало. Некоторые очевидцы отметили, что впервые видели сразу три Солнца в небе.
Издавна православный народ считал, что радуга, которая обычно появляется в небе после дождя, служит знаком свыше. Он говорил людям о радости и благодати. Также люди связывали гало со всеобщим объединением.
В «Слове о полку Игореве» явление выступало так называемым предвестником бед, несчастий и опасностей. В частности, в книге говорится, что перед племенем Игоря взошли одновременно четыре солнца. В этом случае воины считали, что потерпели неудачу.
Ранее считалось, что если вокруг Солнца видно гало, то стоит ждать плохой погоды и сильного ветра. Жители США убеждены в том, что появление данного феномена – недобрый знак. В Нью-Хэмпшире уверены, что гало вокруг Луны говорит о сильном шторме.
Несмотря на существование множества народных примет, жители Петербурга обрадовались соответствующему феномену. На просторах социальных сетей обнародованы фотографии гало. Некоторые очевидцы отметили, что впервые видели сразу три Солнца в небе.
Автор: Валерия Орлова